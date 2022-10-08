«طمني على عيونك» تواصل الكشف والتوعية الصحية في جازان

تواصل – فريق التحرير:

واصلت مبادرة “طمني على عيونك” أعمالها، لإجراء الفحوصات الوقائية ونشر الثقافة الصحية للعيون بمركز الكادي مول بجازان.

وقالت جمعية “عين” لطب العيون أن المبادرة تحرص على الوصول للمجتمع في المناطق الحيوية المميزة.

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«عين» تدشن المرحلة الأولى لمبادرة «طمني على عيونك» للكشف والتوعية

وكانت “عين” نفذت المرحلة الأولى من مبادرة “طمني على عيونك”، وذلك بالشراكة مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية.

فحص العيون والتوعية

وجرت فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة في الكورنيش الشمالي بجازان، لمدة يومين، وتتضمن العيادة المتنقلة لاجراء فحص النظر للزوار ونشر التوعية والثقافة الصحية للعيون.

عيادات متنقلة للكشف على العيون

وتشارك جمعية الإحسان الطبية الخيرية، في المبادرة، وهي جمعية تعمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى الفقراء بمنطقة جازان، ونشر الوعي الصحي في المجتمع.

يذكر أن جمعية عين لطب العيون هي جمعية صحية أهلية متخصصة في مجال صحة العيون بمنطقة جازان مسجلة رسميا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (2191).