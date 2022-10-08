السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«طمني على عيونك» تواصل الكشف والتوعية الصحية في جازان
سرقة 570 مليون دولار من أكبر بورصة عملات رقمية في العالم
تفحموا أثناء نومهم.. وفاة 11 شخصا في اصطدام حافلة بشاحنة في الهند
7 قتلى في انفجار داخل محطة وقود بأيرلندا
النقل: 60 يومًا متبقية على انتهاء مبادرة تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع
بعد ساعات.. وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على هذه الوظائف

الرئيسية

 /

وصـول

 /

«طمني على عيونك» تواصل الكشف والتوعية الصحية في جازان

«طمني على عيونك» تواصل الكشف والتوعية الصحية في جازان

«طمني على عيونك» تواصل الكشف والتوعية الصحية في جازان
٠٣:٢٨:٣٠ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

واصلت مبادرة “طمني على عيونك” أعمالها، لإجراء الفحوصات الوقائية ونشر الثقافة الصحية للعيون بمركز الكادي مول بجازان.

وقالت جمعية “عين” لطب العيون أن المبادرة تحرص على الوصول للمجتمع في المناطق الحيوية المميزة.

اقرأ أيضا:

«عين» تدشن المرحلة الأولى لمبادرة «طمني على عيونك» للكشف والتوعية

وكانت “عين” نفذت المرحلة الأولى من مبادرة “طمني على عيونك”، وذلك بالشراكة مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية.

فحص العيون والتوعية

وجرت فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة في الكورنيش الشمالي بجازان، لمدة يومين، وتتضمن العيادة المتنقلة لاجراء فحص النظر للزوار ونشر التوعية والثقافة الصحية للعيون.

عيادات متنقلة للكشف على العيون

وتشارك جمعية الإحسان الطبية الخيرية، في المبادرة، وهي جمعية تعمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى الفقراء بمنطقة جازان، ونشر الوعي الصحي في المجتمع.

يذكر أن جمعية عين لطب العيون هي جمعية صحية أهلية متخصصة في مجال صحة العيون بمنطقة جازان مسجلة رسميا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (2191).

الكلمات الدلالية:
الكشف والتوعية بأمراض العيون جازان جمعية عين لطب العيون مبادرة طمني على عيونك مركز الكادي مول

مواد ذات صلة

المزيد
شركة «صدارة» تختتم حملتها التطوعية في 4 محافظات بالشرقية

شركة «صدارة» تختتم حملتها التطوعية في 4 محافظات بالشرقية

٠٨:٥٤ م، الأحد، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨
إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام تشارك في فعاليات «من أجل مكة»

إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام تشارك في فعاليات «من أجل مكة»

٠٨:١٠ م، الخميس، ٠٦ أغسطس ٢٠١٥
«مراكز الأحياء» تُدشن فريق «كوادر» التطوعي بمكة

«مراكز الأحياء» تُدشن فريق «كوادر» التطوعي بمكة

٠٥:٣٠ م، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥
المخيم الشبابي بجدة يحصل على موافقة الشؤون الإسلامية

المخيم الشبابي بجدة يحصل على موافقة الشؤون الإسلامية

٠٧:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *