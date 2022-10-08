يسعى إليها الجميع.. 5 نصائح تساعدك في الحصول على ترقية

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يجتهد الموظفون في أداء أعمالهم طمعا في الحصول على ترقية، ويسعى كثيرون منهم لإقناع مديريهم بأنهم أهل لهذه الترقية.

وهناك نصائح يمكن الاعتماد عليها، تساعد في الحصول على ترقية وظيفية بسرعة، وهي:

1- الالتزام بقواعد العمل

ويأتي هذا بالمثابرة وتفهم قواعد العمل وضوابطه كاملة، وإنجاز الأعمال المكلف بها على الوجه الأكمل ودون تأخير.

2- تقديم الأفضل دائما

ينبغي على الموظف أن يسعى دائما لتقديم أفضل ما لديه، وإنجاز المهام المطلوبة، وهذا أيضا يستلزم تجاهل أية مشكلات أو معوقات والتركيز على العمل.

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3- سؤال المديرين عن الأداء

من النقاط المهمة، أن يسأل الموظف مديره بشكل مباشر عن تقييمه لأداء العمل المطلوب، فهذا يحقق ثلاثة أهداف، أولها أنه يوصل رسالة بأن الموظف يهتم بعمله، ويجعل الموظف يفهم ما يريده المدير أو ما يحتاجه العمل نفسه، كما أنه يزيد ثقة الموظف بما يفعل.

4- الحفاظ على النظام

يساعد تنظيم مكان العمل، وترتيب المهام، الموظف على إنجاز مهامه بصورة سهلة وسريعة، دون إبطاء، كما أنه بوفر المزيد من الوقت للعمل.

5- الحصول على إجازة

يجب أن يفهم الموظف بأنه أهمية الحصول على إجازة تساوي أهمية أداء العمل بالضبط، كما أنها تحسن من أداء الموظف وتساعد على استعادة النشاطج والتركيز.