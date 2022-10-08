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تفحموا أثناء نومهم.. وفاة 11 شخصا في اصطدام حافلة بشاحنة في الهند
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تفحموا أثناء نومهم.. وفاة 11 شخصا في اصطدام حافلة بشاحنة في الهند

تفحموا أثناء نومهم.. وفاة 11 شخصا في اصطدام حافلة بشاحنة في الهند

تفحموا أثناء نومهم.. وفاة 11 شخصا في اصطدام حافلة بشاحنة في الهند
٠٢:٥٦:٣٧ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أودى حادث مروري مروع في الهند بحياة 11 شخصًا بينما أصيب 24 آخرين، على إثر اصطدام حافلة بشاحنة على طريق سريع غربي الهند.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في الحافلة، ما تسبب في وفاة واحتراق 11 شخصًا، حيث كانوا نائمين في الحافلة.

وبحسب ما ذكره أكبر مسؤول منتخب في الولاية إكناث شيندي، فإن 24 آخرين أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى في ناشيك، وهي مدينة بولاية ماهاراشترا.

وأوضحت وكالة “برس ترست”، الهندية للأنباء أن معظم الركاب كانوا نائمين عندما اشتعلت النيران في الحافلة حوالى الساعة 5 صباحاً، واحترقت الآلية بالكامل.

الكلمات الدلالية:
اصطدام شاحنة الهند حادث مروري حافلة ركاب

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