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سرقة 570 مليون دولار من أكبر بورصة عملات رقمية في العالم

سرقة 570 مليون دولار من أكبر بورصة عملات رقمية في العالم

سرقة 570 مليون دولار من أكبر بورصة عملات رقمية في العالم
٠٣:٠٢:٠٣ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

تعرضت منصة “باينانس” لتداول العملات الرقمية دوليا وهي أكبر بورصة تشفير في العالم، لاختراق نتجت عنه خسارة ما قيمته 570 مليون دولار.

استهداف جسور باينانس

وقالت “باينانس” إنه جرى استهداف جسر “بي إن بي تشين” الذي يتم من خلاله نقل العملة المشفرة “BNB”، وتستخدم مثل هذه الجسور عادة لنقل العملات المشفرة بين التطبيقات المختلفة.

فيما جرى استرداد نحو 100 مليون دولار من الرموز المميزة BNB المسروقة، حسب موقع “فوربس” المالي، ووكالات أنباء.

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تعليق العمل بجسر “BNB Smart Chain”

وعلقت “بينانس”، مؤقتًا، جسر “BNB Smart Chain”، بسبب ما أسمته “نشاطا غير منتظم”، بينما غرد الرئيس التنفيذي للشركة، تشانج تشاو في البداية أنه تم سرقة ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من العملات المشفرة.

وعاد  تشاو وقال: “لقد تم احتواء المشكلة.. أموالكم في أمان.. ونأسف للإزعاج وسنوافيكم بالمستجدات أولا بأول”.

وأدى هذا الهجوم الأخير إلى وضع BNB بلوك تشين في وضع عدم الاتصال لمدة تسع ساعات تقريبًا. من أجل “منع انتشار الحادث”، اتصل النظام البيئي للسلسلة بكل مدققي السلسلة، الذين يتحققون من المعاملات، كما كتبت BNB في منشور للشركة، نقلته CNN”.

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