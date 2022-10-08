7 قتلى في انفجار داخل محطة وقود بأيرلندا

تواصل – فريق التحرير:

قتل 7 أشخاص، وأصيب 8 آخرون، في الانفجار الذي وقع أمس الجمعة، في شمال غربي أيرلندا، أدى إلى تدمير مبنى محطة الوقود الذي يضم أيضاً المحل الرئيس، ومكتب بريد قرية كريسلو، وألحق أضراراً بالمباني المجاورة.

البحث عن مفقودين

وقالت الشرطة الأيرلندية، اليوم، في بيان، إن: “البحث عن ضحايا آخرين مستمر”، موضحةً أن الانفجار وقع بعد ظهر أمس الجمعة في محطة وقود في قرية كريسلو الصغيرة بمقاطعة دونيجال، حسب “العربية”.

وأدى الانفجار أيضاً إلى نقل 8 أشخاص إلى مستشفيات، فيما تشارك فرق الطوارئ من أيرلندا وأيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ.

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أسوأ يوم في تاريخ دونيجال

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشال مارتن، إنه يوم وقوع الانفجار هو أحلك الأيام بالنسبة لدونيجال والبلد بأكمله.

وتابع: “الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة مصابون بالذهول من نفس الشعور بالصدمة والدمار المطلق مثل سكان كريسلو لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح”.

وقال مستشفى ليتيركيني الجامعي، الواقع على بعد 24 كيلومتراً عن مكان الانفجار، إنه أعلن حالة التأهب، موضحاً أنه يعالج عدداً من المصابين.