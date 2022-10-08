فريق إنجاد: 103 مركبات عالقة في الوحل والرمال

تواصل- فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن تسجيل 103 بلاغًا أمس لمركبات عالقة في الوحل والرمال.

ونشر حساب “إنجاد” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خريطة توضح أماكن البلاغات وما انتهى الفريق من البحث عنه وما زال قائمًا البحث، وعلق بالقول :” مع بداية اعتدال الأجواء وقُرب الشتاء ترتفع عدد البلاغات الواردة للفريق”.

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وتابع :” فريق إنجاد سجل بالأمس أكثر من (103) بلاغ لمركبات عالقة في الوحل والرمال.. وهذه صورة من خريطة تطبيق الفريق توضح مواقع البلاغات وحالتها.

وأوضح أن اللون الأخضر يعني إنتهاء البحث والإنقاذ، واللون الأحمر يعني أن البحث ما زال قائمًا.

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