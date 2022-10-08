السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
7 قتلى في انفجار داخل محطة وقود بأيرلندا
النقل: 60 يومًا متبقية على انتهاء مبادرة تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع
بعد ساعات.. وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على هذه الوظائف
المظاهرات والإضرابات تجتاح مدن وجامعات إيران .. والنظام الإيراني يرد بالرصاص الحي
فريق إنجاد: 103 مركبات عالقة في الوحل والرمال
رد قوي من «الجبير» على غضب «بايدن» من المملكة بسبب قرارات «أوبك+»: أنتم السبب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فريق إنجاد: 103 مركبات عالقة في الوحل والرمال

فريق إنجاد: 103 مركبات عالقة في الوحل والرمال

فريق إنجاد: 103 مركبات عالقة في الوحل والرمال
٠١:٤٢:٣٤ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن تسجيل 103 بلاغًا أمس لمركبات عالقة في الوحل والرمال.

ونشر حساب “إنجاد” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خريطة توضح أماكن البلاغات وما انتهى الفريق من البحث عنه وما زال قائمًا البحث، وعلق بالقول :” مع بداية اعتدال الأجواء وقُرب الشتاء ترتفع عدد البلاغات الواردة للفريق”.

اقرأ أيضًا:

1531 بلاغًا لمفقودين خلال سبتمبر.. «إنجاد» يوجه 7 نصائح للمواطنين

وتابع :” فريق إنجاد سجل بالأمس أكثر من (103) بلاغ لمركبات عالقة في الوحل والرمال.. وهذه صورة من خريطة تطبيق الفريق توضح مواقع البلاغات وحالتها.

وأوضح أن اللون الأخضر يعني إنتهاء البحث والإنقاذ، واللون الأحمر يعني أن البحث ما زال قائمًا.

اقرأ أيضًا:

فريق إنجاد يبحث عن 5 مفقودين بالقرب من حوية نمار بمكة

الصورة

الكلمات الدلالية:
السعودية الوحل والرمال سيارات عالقة فريق انجاد

مواد ذات صلة

المزيد
السفارة في برلين: الصورة المسيئة للمملكة مفبركة

السفارة في برلين: الصورة المسيئة للمملكة مفبركة

١١:١٦ م، الأربعاء، ١٨ مايو ٢٠١٦
شاهد.. ردة فعل «طريفة» لأصحاب المحلات تجاه العملة الجديدة

شاهد.. ردة فعل «طريفة» لأصحاب المحلات تجاه العملة الجديدة

٠٨:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦
“مجلس التعاون”: قمة جدة فرصة لتبنِّي فهمًا مشتركًا للتعامل مع تحديات الأمن الاستقرار

“مجلس التعاون”: قمة جدة فرصة لتبنِّي فهمًا مشتركًا للتعامل مع تحديات الأمن الاستقرار

٠٨:١٩ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
وفاة شاب وإصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالأحساء (صورة)

وفاة شاب وإصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالأحساء (صورة)

٠٨:٣٨ م، السبت، ٠٤ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *