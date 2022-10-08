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المظاهرات والإضرابات تجتاح مدن وجامعات إيران .. والنظام الإيراني يرد بالرصاص الحي
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المظاهرات والإضرابات تجتاح مدن وجامعات إيران .. والنظام الإيراني يرد بالرصاص الحي

المظاهرات والإضرابات تجتاح مدن وجامعات إيران .. والنظام الإيراني يرد بالرصاص الحي

المظاهرات والإضرابات تجتاح مدن وجامعات إيران .. والنظام الإيراني يرد بالرصاص الحي
٠١:٥٤:٠٢ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استمرت احتجاجات أطياف الشعب الإيراني على القمع وتقييد الحريات، فيما انطلق مظاهرات في شيراز، جنوبي إيران، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام.

هتاف جامعة الزهراء: “ارحل رئيسي” 

واستقبلت طالبات جامعة الزهراء بإيران زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الجامعة بالهتافات المناهضة، ورددت الطالبات: “ارحل يا رئيسي”.

فيما صدرت بيانات من جامعات إيرانية تؤكد استمرار الإضرابات، وفي الوقت ذاته، طلب مجلس تنسيق المعلمين، أن يعبر المدرسون في جميع أنحاء إيران عن احتجاجهم بالصفوف الدراسية.

وانطلقت دعوات لمظاهرات، اليوم السبت، في طهران، بما في ذلك أمام جامعة شريف للتكنولوجيا، وبالأمس، وكتبت مجموعة من طلاب جامعة بهشتي: “نبلغ سلطات الجامعة والقوى القمعية للنظام الغاشم بأننا سنواصل احتجاجنا وإضرابنا وكذلك مقاطعة الصفوف الدراسية، ما دام أصدقاؤنا موجودين في السجن”.

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إضرابات في عموم إيران

وتحولت المظاهرات في عدد من المناطق الإيرانية إلى إضرابات، وانطلقت دعوات الإضراب في عموم البلاد، فيما انضم باعة السوق في مدينة سنندج ومريوان وسقز ومهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية في إلى الإضراب في مدن محافظة كردستان، حسب “إيران إنترناشيونال”، فيما قام الأمن الإيراني بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مدينة سنندج غربي،

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