رد قوي من «الجبير» على غضب «بايدن» من المملكة بسبب قرارات «أوبك+»: أنتم السبب

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رد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، على الغضب الأمريكي تجاه قرارات تحالف “أوبك+” بتخفيض إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن أمريكا هي سبب أزمة الطاقة لديها.

وقال “الجبير” خلال مداخلته على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، :” النفط ليس سلاحا، نحن ننظر إلى النفط باعتباره مهماً للاقتصاد العالمي، لذلك فإن فكرة فعل ذلك لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو للتأثير بأي شكل من الأشكال ليست صحيحة على الإطلاق”.

وشدد على أن المملكة ملتزمة للغاية بضمان الاستقرار في أسواق النفط لصالح المستهلكين والمنتجين.

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كما رد الجبير على المزاعم التي تشير إلى تأثير المملكة على قرار “أوبك+”، وارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، بقوله : “نقص إنتاج المصافي الأمريكية هو السبب، هناك نقص في التكرير بالولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما”.

وتابع قائلا: “نحن نشهد نقصا، ورياحا معاكسة من حيث الجغرافيا السياسية، ومن حيث معدلات النمو، وتباطؤا في الاقتصادات في جميع دول العالم، ونريد أن نتأكد من أننا نتصرف بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة الذي سيكون ضارا ليس فقط على المنتجين، ولكن أيضا على المستهلكين والاقتصاد العالمي”.

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