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روسيا تغلق جميع المطارات بجنوب البلاد بعد تفجير جسر القرم

روسيا تغلق جميع المطارات بجنوب البلاد بعد تفجير جسر القرم

روسيا تغلق جميع المطارات بجنوب البلاد بعد تفجير جسر القرم
٠١:٢٠:٤٠ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت السلطات الروسية، اليوم، جميع مطارات جنوب البلاد، بعد تفجير جسر جزيرة القرم، الذي تسبب في اشتعال النيران في 7 صهاريج وقود.

ووفق تصريحات مسؤولين، جرى تعليق حركة القطارات من وإلى جزيرة القرم، حتى 13 من شهر أكتوبر الجاري، بعد انفجار جسر كيرتش الرابط بين روسيا والجزيرة، حسب “العربية”.

روسيا تتهم أوكرانيا

ونقل إعلام روسي، عن تقارير أمنية، أن الأمن الأوكراني يقف وراء تفجير جسر القرم، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن تفجير جسر القرم يظهر الطبيعة الإرهابية لنظام كييف.

واتهم رئيس برلمان القرم، من أسماهم “مخربون أوكرانيون” بأنهم وراء حادث جسر القرم، فيما شدد مجلس الدوما، على أن: “عدم الرد على تفجير جسر القرم سيجعلها تتكرر مستقبلا”.

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تقييد البضائع ومخزون الوقود

من ناحية أخرى، نفقت سلطات القرم، الأنباء عن تقييد حركة البضائع بعد انفجار الجسر، وقالت إن مخزون السلع الأساسية يكفي لمدة شهرين على الأقل.

في حين صرحت وزارة الطاقة الروسية، بعد التفجير، بأن مخزون الوقود في القرم يكفي لمدة 15 يوما على الأقل، بينما نقلت وسائل إعلام روسية أن أزمة حدثت في محطات الوقود بالقرم وطوابير من السيارات، بعد انفجار الجسر.

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أغلاق المطارات أوكرانيا انفجار جسر القرم تعليق حركة القطارات جزيرة القرم جسر كيرتش روسيا

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