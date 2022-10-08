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أمانة جدة: إخلاء 180 موقعًا مخصصًا لسكن العمالة.. لهذا السبب
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أمانة جدة: إخلاء 180 موقعًا مخصصًا لسكن العمالة.. لهذا السبب

أمانة جدة: إخلاء 180 موقعًا مخصصًا لسكن العمالة.. لهذا السبب

أمانة جدة: إخلاء 180 موقعًا مخصصًا لسكن العمالة.. لهذا السبب
٠١:٠٠:٥٢ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أخلت أمانة محافظة جدة 180 موقعاً مخصصة لسكن العمالة، وذلك ضمن جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات في السكن الجماعي للأفراد وسلامة تراخيصها بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ، والحفاظ على الصحة العامة للجميع .

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وأوضح مستشار  أمين جدة لبرنامج سكن العمالة والرقابة البيئية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية شملت 934 موقعاً في أحياء جدة، بهدف رفع مستوى الامتثال في المواقع المخصصة لسكن العمالة، وفحصها وتعقيمها بمشاركة الجهات الحكومية كل بحسب الأدوار المنوطة بها.

وأشار إلى أنه تم تحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، فيما لايزال العمل مستمر حيال رصد وتطبيق النظام بحزم على جميع المساكن الجماعية للأفراد.

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