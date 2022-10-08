الصحة تعلن عدد الإصابات والوفيات بـ كورونا آخر 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 92 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 817,490 حالة، من بينها 3658 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

كما أوضح البيان، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 804,467 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9365 حالة وفاة.

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