الخسائر تقدر بملايين الدولارات ..تفاصيل تفجير جسر القرم (فيديو)

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قدّر الاتحاد الروسي لشركات التأمين، خسائر تفجير جسر جزيرة القرم، فجر اليوم السبت، بنحو 10 ملايين دولار، فيما استؤنفت حركة الملاحة في مضيق كيرتش.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرا، بإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في أسباب الحادث، وإزالة آثاره، حسب وكالة الأنباء الروسية.

200 إلى 500 مليون روبل

أشار الاتحاد الروسي لشركات التأمين إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بجسر القرم، بسبب الحادث الذي وقع فجر اليوم السبت، بـ 200 إلى 500 مليون روبل، أي ما يعادل 4 ملايين إلى 10ملايين دولار.

ومن جانبه، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في وقوع الحادث على جسر القرم.

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تفجير شاحنة وتضرر 7 صهاريج

فيما أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، بيانا، قال: “في الساعة 06:07 صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم”.

وأضاف البيان أن انهيارا جزئيا حدث في قسمين من طريق السيارات، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر. وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره، حسب “العربية”.

أوكرانيا تعلّق

أما مستشار الرئيس الأوكراني، فقال في بيان رسمي، إن: “تفجير جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم هو البداية ويجب تدمير كل ما هو غير قانوني”.

وقال أوليغ كروتشكوف، مستشار رئيس القرم، في بيان له: “حسب المعلومات الأولية، فقد اشتعلت النيران في صهريج وقود في أحد المواقع بالجسر، ولكن أقواس الملاحة لم تتضرر”.