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ابتعد عنها.. 10 كلمات مرور سهلة الاختراق
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ابتعد عنها.. 10 كلمات مرور سهلة الاختراق

ابتعد عنها.. 10 كلمات مرور سهلة الاختراق

ابتعد عنها.. 10 كلمات مرور سهلة الاختراق
٠٣:٢٩:٣٧ ص، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى خبراء التقنية بالابتعاد عن 10 كلمات مرور وصفوها بأنها سهلة ويمكن اختراقها بسهولة، وهي تلك التي يسهل تخمينها.

ونشر فريق من الباحثين من NordPass تحذيراً للمستخدمين، للتحقق من إعداداتهم.

كما أصدرت شركة NordPass قائمة بكلمات المرور الأكثر اختراقا في جميع أنحاء العالم.

ووفق الشركة، فإنه “إذا كنت تستخدم أياً من كلمات المرور هذه، فإن النصيحة بسيطة: قم بتغيير كلمة المرور الآن لتكون أكثر أماناً”.

وأوضحت الشركة أن أفضل كلمة مرور هي تلك التي تكون معقدة، بحيث تحتوي على 12 حرفاً على الأقل ومجموعة متنوعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

وبحسب الشركة، فإن أفضل أكثر كلمات مرور يحبها القراصنة هي:

* 123456789

‏* 12345

* qwerty

* password

* 12345678

* 111111

* 123123

* 1234567890

* 1234567

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الكلمات الدلالية:
اختراق اختراق حسابات حسابات كلمات مرور

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