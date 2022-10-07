زلزال قرب موقع التجارب الصاروخية النووية في كوريا الشمالية

تواصل – وكالات:

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية إن زلزالًا منخفض الشدة وقع بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

بيونج يانج: نطلق الصواريخ دفاعا عن النفس

في الوقت نفسه، أكدت كوريا الشمالية أن تهديدات واشنطن مستمرة منذ أكثر من نصف قرن، وأن تجربتها الصاروخية الأخيرة تندرج في وسائل الدفاع عن النفس في ظل الاستفزازات الأمريكية.

ونقلت وكالة “يونهاب”، عن إدارة الطيران الوطني في كوريا الشمالية أن “التجارب الصاروخية هي خطوة منتظمة ومخطط لها للدفاع عن النفس لحماية أمن البلاد والعالم في المنطقة من التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة، التي استمرت لأكثر من نصف قرن”.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن إطلاق الصواريخ كان بمثابة “رد عادل” على التدريبات الأمريكية والكورية الجنوبية.

ونددت بيونج يانج بعودة حاملة الطائرات الأمريكية “رونالد ريجان” إلى مياه بحر اليابان، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم الثلاثاء الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي، أكدت في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن سلوك كوريا الشمالية مزعزع وغير مسؤول، وأن واشنطن تواصل العمل مع حلفائها لتأكيد التزامها بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين.