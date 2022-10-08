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مشاجرة عنيفة بين 10 مقيمين.. وشرطة حفر الباطن تدخل
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مشاجرة عنيفة بين 10 مقيمين.. وشرطة حفر الباطن تدخل

مشاجرة عنيفة بين 10 مقيمين.. وشرطة حفر الباطن تدخل

مشاجرة عنيفة بين 10 مقيمين.. وشرطة حفر الباطن تدخل
٠٣:٠٢:٥٨ ص، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، أنها تمكنت من القبض على 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم أمام أحد المحال التجارية.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة بليغة لأحدهم في الرأس ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وجرى إيقاف المقيمين الـ 10 واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن الأمن العام، قيام شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية بالقبض على (17) شخصًا، (14) مواطنًا و(3) مقيمين، لمضايقتهم المارة في أحد المتنزهات وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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