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في الشتاء.. بريطانيا تستعد لقطع الكهرباء عن المنازل لعدة ساعات بشكل يومي
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في الشتاء.. بريطانيا تستعد لقطع الكهرباء عن المنازل لعدة ساعات بشكل يومي

في الشتاء.. بريطانيا تستعد لقطع الكهرباء عن المنازل لعدة ساعات بشكل يومي

في الشتاء.. بريطانيا تستعد لقطع الكهرباء عن المنازل لعدة ساعات بشكل يومي
٠٢:٣٣:٢٨ ص، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسعد الحكومة البريطانية، لقطع الكهرباء عن المنازل لعدة ساعات بشكل يومي في فصل الشتاء.

وحسب مراقبين، فإن اتجاه لندن إلى قطع الكهرباء عن المنازل، أثار الكثير من المخاوف حول إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة، حيث يعتقد المسؤولون أن هذا يكون بسبب نقص الغاز ومصادر الطاقة.

ارتفاع أسعار فواتير الطاقة يصل لـ 4200 باوند في يناير

وحذر خبراء اقتصاديون من أن الشعب البريطاني سيواجه صعوبات معيشية جمَّة إذا لم تتدخل الحكومة، وذلك بعدما تزايدت مخاوف الأسر البريطانية من ارتفاع أسعار فواتير الطاقة التي قد تصل إلى 4200 باوند اعتبارًا من يناير المقبل.

وحسب وكالة بلومبرج، فإن إجمالي النقص في الطاقة قد يصل إلى السُّدس بالتزامن مع ذروة الطلب على الطاقة، حتى لو وُلِّدت الطاقة بواسطة معامل الفحم القديمة.

24 دولة أوروبية تدعم تحديد سقف لأسعار الغاز

في الوقت نفسه، كشفت رئيسة الوزراء البريطانية، أن لندن تعمل مع شركائها حول العالم لتحسين أمن الطاقة والتصدي لحرب فلاديمير بوتين المروعة.

وأعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أن  24 دولة أوروبية توافقت على دعم تحديد سقف لأسعار الغاز.

وقال رئيس وزراء بولندا، إن بلاده اقترحت تقسيم أصول روسيا المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لدعم الإعمار وحل أزمة الطاقة.

ومع امتلاء مخازن الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد مستعدة جيدًا لفصل الشتاء.

 

 

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة أسعار الطاقة الشعب البريطاني بريطانيا قطع الكهرباء

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