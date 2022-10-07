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«فيسبوك» يرجح تعرض حسابات أكثر من مليون شخص للاختراق
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«فيسبوك» يرجح تعرض حسابات أكثر من مليون شخص للاختراق

«فيسبوك» يرجح تعرض حسابات أكثر من مليون شخص للاختراق

«فيسبوك» يرجح تعرض حسابات أكثر من مليون شخص للاختراق
٠٢:١٨:٥٧ ص، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الفريق المكلف بالأمان في شركة “ميتا” (فيسبوك)، تقريرا رجح أن نحو مليون من مستخدمي المنصة قد تعرضوا للاختراق، في حال قاموا بتنزيل واحد من بين مئات التطبيقات الخبيثة على هواتفهم الذكية.

وقال الفريق إن مئات المواقع التي تبدو آمنة لأنها تساعد على تعديل الصور ونحو ذلك، تستدرج المستخدم حتى يتيح لها الوصول إلى كلمة السر.

وأوضح الباحثون أن 40 في المئة من تلك التطبيقات الخبيثة تزعم تقديم خدمات تعديل الصور، إلى جانب أخرى مختصة في مجالات كالألعاب والأعمال.

* التطبيقات الخبيثة

وبين الخبراء أن هذا الاختراق يبدأ عندما يقوم مطورو ويب بإنشاء تطبيقات خبيثة، تحت يافطة خدمات مطلوبة وطبيعية، ثم يعرضونها في متاجر تطبيقات.

ولكن عندما يقوم المستخدم بتحميل التطبيق، يجد نفسه مطالبا بالتسجيل عن طريق حسابه في موقع فيسبوك، ولدى قيامه بهذه الخطوة، تصبح الطريق سالكة أمام سرقة المعلومات.

وحينما يوافق المستخدم على التسجيل في تطبيقات خبيثة لا يعرف حقيقتها، عن طريق حسابه فيسبوك، فإنه يجعل أصحابها قادرين على الوصول إلى كافة المعلومات الموجودة لديه في المنصة.

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الكلمات الدلالية:
اختراق برامج برامج خبيثة فيسبوك

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