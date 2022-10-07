مسؤول: ملتقى الصحة العالمي سينقل القطاع إلى مستوى مختلف

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قال رئيس اللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة باتحاد الغرف السعودية خالد السليم، إن ملتقى الصحة العالمي سينقل القطاع إلى مستوى مختلف.

وفي حديثه لفضائية “الإخبارية”، أوضح السليم: “نستقبل هذه الأيام ملتقى الصحة العالمي الذي ينقل قطاع الخدمات الصحية إلى مستوى مختلف وكبير”.

* أفضل الخدمات الصحية

وتابع أن الملتقى “أشبه ما يكون بالتحالف بين القطاع الخاص والقطاع العام، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين”.

وملتقى الصحة العالمي تستضيفه العاصمة الرياض خلال المدة من 9 – 11 أكتوبر الجاري تحت شعار “التحول في القطاع الصحي” ممكن لتحقيق رؤية المملكة 2030، ودافع للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة لرفع جودة القطاع.

وضمن المحاور التي يطرحها المشاركون لإيجاد آلية تسهم في تحقيق النقلة النوعية في تطور مراحل التحول الصحي، الذي يجعل من فرص الاستثمار في القطاع عاملًا مهمًا للمضي قدمًا نحو رفع جودة وكفاءة الخدمات، وتحسينها بما يتلاءم مع طموح المواطنين والمقيمين، التحديات الأكثر إلحاحاً في المجال الصحي والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها من خلال التعاون والدعم والتمكين.

ويعد القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي والركيزة الأساسية في تحقيق التحول والأهداف الاستراتيجية الواضحة الذي يجري العمل معه كشريك نجاح، ضمن خطة تنفيذية مفصلة تقودها الجهود المستمرة.

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