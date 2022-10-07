تضم 180 جثة.. أوكرانيا تعثر على “مقبرة جماعية” بمنطقة ليمان

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كشف مسؤول أوكراني، أنه تم العثور على “مقبرة جماعية” في منطقة ليمان التي استعادتها كييف، مؤكدًا أن المقبرة الجماعية في ليمان تضم 180 جثة.

السيطرة على ٧٧٦ كيلو مترًا مربعًا تشمل ٢٩ بلدة

وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن قواته استعادت السيطرة خلال أسبوع على ٧٧٦ كيلو مترًا مربعًا تشمل ٢٩ بلدة ست منها في لوجانسك، وأنه تم استعادة السيطرة على ٢٤٠٠ كيلومتر مربع من منطقة خيرسون منذ فبراير الماضي.

وطالب زيلنسكي، الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي، داعيًا دول المجلس الأوروبي إلى تهيئة الظروف لحماية منشآت الطاقة من الضربات الروسية، مؤكدًا أن روسيا تمارس ضغوطا غير مسبوقة تمس معيشة الأوروبيين.

مساعدات أمريكية تشتمل على ٤ أنظمة هيمارس

فيما كشفت الرئاسة الأوكرانية، أن محادثة هاتفية بين زيلنسكي وبايدن، وأن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية تشتمل على ٤ أنظمة هيمارس، وأن كييف ستسلم اليوم، دعمًا من صندوق النقد الدولي بنحو 1.3 مليار دولار في إطار آلية للتمويل السريع.

55 مليون دولار دعما لنظم التدفئة في أوكرانيا

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مديرة وكالة التنمية الأمريكية تعهدت بتقديم 55 مليون دولار دعما لنظم التدفئة في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني: إن الحالة الفنية للأسلحة النووية الروسية مشكوك فيها واستخدامها قد يسفر عن عواقب غير متوقعة، مؤكدًا أن بلاده تلقت إشارة واضحة من البيت الأبيض بتوجيهه رسالة قوية لموسكو بشأن الأسلحة النووية.

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