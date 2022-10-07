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بمعرض الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى ٢٥ بلاغًا ويباشر أكثر من 97 حالة
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بمعرض الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى ٢٥ بلاغًا ويباشر أكثر من 97 حالة

بمعرض الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى ٢٥ بلاغًا ويباشر أكثر من 97 حالة

بمعرض الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى ٢٥ بلاغًا ويباشر أكثر من 97 حالة
٠١:٢٩:٤٨ ص، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن المتحدثُ الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، أن غرفة العمليات المركزية تلقَّت ٢٥ بلاغاً لطلب الخدمة الإسعافية بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022.

مباشرة أكثر من 97 حالة إسعافية خلال 8 أيام

وأوضح أن فرق الهيئة الإسعافية والتطوعية الموجودة في المعرض، باشرت أكثر من 97 حالة إسعافية خلال 8 أيام، حيث تم نقل 5 حالات إلى المستشفى، فيما جرى التعامل مع باقي الحالات في الموقع.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر بدأت في تقديم خدماتها الإسعافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022 المقام بواجهة الرياض، وذلك ومن منطلق حرصها على تقديم خدماتها الإسعافية والطبية في شتَّى الفعاليات، ضمن جهودها لإيصال الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين في كل مكان.

فرق إسعافية مجهزة طبياً بمشاركة 100 متطوع

وأكد أن الهيئة شاركت في المعرض بأربع فرق إسعافية مجهزة طبياً على مستوى متقدم، بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة، بمعدل فرقتين صباحية وفرقتين مسائية، إضافة إلى فرق إسعافية راجلة تطوعية.

 

ويوم الخميس الـ 29 من شهر سبتمبر الماضي، انطلقت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2022 بواجهة الرياض، حيث يُقام المعرض على مساحة 70 ألف متر، بمشاركة العديد من دور النشر العربية والأجنبي؛ ما يجعله أكبرَ معارض الكتاب في تاريخ المملكة.

الكلمات الدلالية:
الهلال الأحمر فرق إسعافية معرض الرياض معرض الرياض الدولي للكتاب

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