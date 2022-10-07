ظهور قارة عملاقة في مكان المحيط الهادئ.. علماء يتوقعون
تواصل – فريق التحرير:
قال علماء من جامعة “كيرتن” في سيدني الأسترالية، إنه من المتوقع ظهور قارة عملاقة جديدة أطلقوا عليها اسم “أماسيا”، في مكان المحيط الهادئ الحالي بعد 200-300 مليون عام.
* قارة بانجيا
وأوضح العلماء أن القارات العملاقة تظهر على وجه الأرض كل 300-500 مليون عام.
وأضاف العلماء أن قارة بانجيا هي القارة الأخيرة المعروف اليوم أنها كانت موجودة على الأرض منذ 335-175 مليون عام.
وبين العلماء أن القارة العملاقة التالية يمكن أن تتشكل نتيجة تصادم بين صفيحتي آسيا وأمريكا، مما سيؤدي إلى إغلاق المحيط الهادئ.