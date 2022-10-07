ظهور قارة عملاقة في مكان المحيط الهادئ.. علماء يتوقعون

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قال علماء من جامعة “كيرتن” في سيدني الأسترالية، إنه من المتوقع ظهور قارة عملاقة جديدة أطلقوا عليها اسم “أماسيا”، في مكان المحيط الهادئ الحالي بعد 200-300 مليون عام.

* قارة بانجيا

وأوضح العلماء أن القارات العملاقة تظهر على وجه الأرض كل 300-500 مليون عام.

وأضاف العلماء أن قارة بانجيا هي القارة الأخيرة المعروف اليوم أنها كانت موجودة على الأرض منذ 335-175 مليون عام.

وبين العلماء أن القارة العملاقة التالية يمكن أن تتشكل نتيجة تصادم بين صفيحتي آسيا وأمريكا، مما سيؤدي إلى إغلاق المحيط الهادئ.