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ظهور قارة عملاقة في مكان المحيط الهادئ.. علماء يتوقعون
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ظهور قارة عملاقة في مكان المحيط الهادئ.. علماء يتوقعون

ظهور قارة عملاقة في مكان المحيط الهادئ.. علماء يتوقعون

ظهور قارة عملاقة في مكان المحيط الهادئ.. علماء يتوقعون
٠١:٣٣:١٢ ص، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال علماء من جامعة “كيرتن” في سيدني الأسترالية، إنه من المتوقع ظهور قارة عملاقة جديدة أطلقوا عليها اسم “أماسيا”، في مكان المحيط الهادئ الحالي بعد 200-300 مليون عام.

* قارة بانجيا

وأوضح العلماء أن القارات العملاقة  تظهر على وجه الأرض كل 300-500 مليون عام.

وأضاف العلماء أن قارة بانجيا هي القارة الأخيرة المعروف اليوم أنها كانت موجودة على الأرض منذ 335-175 مليون عام.

وبين العلماء أن القارة العملاقة التالية يمكن أن تتشكل نتيجة تصادم بين صفيحتي آسيا وأمريكا، مما سيؤدي إلى إغلاق المحيط الهادئ.

الكلمات الدلالية:
أستراليا المحيط الهادئ علماء قارة جديدة

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