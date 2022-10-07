“الأرصاد”ينبه: ضباب وتدنى في الرؤية على هذه المناطق حتى الصباح

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة جازان، وتشمل “جازان وفرسان”.

2 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج وضباء”.

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الشفا والطائف والهدا والقنفذة والمظيلف”.

4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط البرك والقحمة”.

5 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلوى”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والعوالق الترابية تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي هطلت فيه أمطار غزيرة بوادي الفاتح بمكة المكمة وعلى محافظة العارضة وجرت السيول والأودية بأحد المسارحة في جازان جنوب المملكة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.