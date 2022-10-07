مجلس الأمن: الحوثي سبب عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

حمل مجلس الأمن الدولي مليشيات الحوثي مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن.

وشدد المجلس في بيان له، على أن مطالب الحوثي المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات لتمديد الهدنة في اليمن أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق، داعيًا وبشكل عاجل الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، إلى:

1 – الامتناع عن الاستفزاز.

2 – إعطاء الأولوية للشعب اليمني.

3 – العمل بشكل عاجل من أجل تمديد وتوسيع الهدنة.

4 – العودة إلى الانخراط البناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب أعضاء المجلي عن خيبة أملهم الشديدة بعد انتهاء مهلة 2 أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن، متوقعين أن يجد الطرفان طريقا للمضي قدما لإعادة الهدنة، مشيرين إلى أن الأشهر الستة الماضية قد جلبت مزيدا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية.

فيما أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مؤخرا، عن فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص من اليمن لتورطهم في أنشطة إرهابية.