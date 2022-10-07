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المدة والتوقيت.. تعرف على أفضل ساعات النوم أثناء النهار
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المدة والتوقيت.. تعرف على أفضل ساعات النوم أثناء النهار

المدة والتوقيت.. تعرف على أفضل ساعات النوم أثناء النهار

المدة والتوقيت.. تعرف على أفضل ساعات النوم أثناء النهار
١٢:٣٤:٥٠ ص، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال يوري بيلينكوف عضو أكاديمية العلوم الروسية، إن أفضل وقت للنوم بالنهار هو 60 دقيقة على أن تكون قبل الساعة 4 عصرا.

وأضاف في برنامج تلفزيوني أن الإنسان يحتاج إلى النوم حوالي 8 ساعات في اليوم، ليمارس نشاطه الطبيعي.

وتابع أن تعب الإنسان يظهر في الساعة الثانية ليلا والثانية بعد الظهر، لذلك يحاول البعض أخذ قسط من الراحة خلال ساعات النهار.

النوم في النهار

وأشار إلى أن النوم في النهار ضار مثلا للأشخاص الذين يعانون من الأرق ليلا، كما أن النوم في النهار يمكن أن يزيد من احتمال إصابة كبار السن بالخرف.

وتابع أن النوم فترة طويلة في النهار له عواقب صحية خطيرة.

وحذر من أن النوم أكثر من 60 دقيقة في النهار يعتبر ضارا للصحة، كما أنه يشكل خطورة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وكانت دراسة أخرى قد قالت إن ساعات النوم الطويلة والتوقيت المبكر للنوم، قد يزيدان من خطر الإصابة بالخرف.

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