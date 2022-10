لماذا تظهر الأفكار الإبداعية أثناء الاستحمام ؟ “دراسة” تُجيب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن الأفكار الإبداعية تأتي غالبا عن الدخول في نشاط غير ممل كالاستحمام أو المشي.

والدراسة جاءت تحت عنوان “تأثير الدوش”، وتم نشرها في دورية علم النفس في الجماليات والإبداع والفنون Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts، وفق موقع “العربية”.

تأثير الدوش

وقام بكتابة الدراسة زاك إيرفينغ، أستاذ الفلسفة المساعد في “جامعة فيرجينيا”، بشكل مشترك مع أستاذة علم النفس بـ”جامعة مينيسوتا” كيتلين ميلز وآخرون.

ورأت الدراسة أن المشي أو البستنة أو الاستحمام، أنشطة جذابة بشكل معتدل، وهي أيضًا أنشطة تجعل الدماغ يميل إلى الشرود وعندئذ يتدفق الإبداع والأفكار المبتكرة.

وخلصت الدراسة إلى أنه “خلال الانخراط في مهمة غير مجهدة وخلال فترة شرود الذهن أو ما يُطلق عليه “الحضانة” ظهر تحسن جوهري في الأداء فيما يتعلق بالمشكلات التي سبق أن واجهها المشاركون سابقًا”.

اقرأ أيضًا:

في حدث غريب.. دولة أوروبية تطالب مواطنيها بالاستحمام الجماعي!