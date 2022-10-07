الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد”ينبه: ضباب وتدنى في الرؤية على هذه المناطق حتى الصباح
المدة والتوقيت.. تعرف على أفضل ساعات النوم أثناء النهار
اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
مجلس الأمن: الحوثي سبب عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن
لماذا تظهر الأفكار الإبداعية أثناء الاستحمام ؟ “دراسة” تُجيب
بعد 180 يومًا.. نظام كاميرات المراقبة الأمنية يدخل حيز التنفيذ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لماذا تظهر الأفكار الإبداعية أثناء الاستحمام ؟ “دراسة” تُجيب

لماذا تظهر الأفكار الإبداعية أثناء الاستحمام ؟ “دراسة” تُجيب

لماذا تظهر الأفكار الإبداعية أثناء الاستحمام ؟ “دراسة” تُجيب
١٢:١١:٢٣ ص، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن الأفكار الإبداعية تأتي غالبا عن الدخول في نشاط غير ممل كالاستحمام أو المشي.

والدراسة جاءت تحت عنوان “تأثير الدوش”، وتم نشرها في دورية علم النفس في الجماليات والإبداع والفنون Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts، وفق موقع “العربية”.

تأثير الدوش

وقام بكتابة الدراسة زاك إيرفينغ، أستاذ الفلسفة المساعد في “جامعة فيرجينيا”، بشكل مشترك مع أستاذة علم النفس بـ”جامعة مينيسوتا” كيتلين ميلز وآخرون.

ورأت الدراسة أن المشي أو البستنة أو الاستحمام، أنشطة جذابة بشكل معتدل، وهي أيضًا أنشطة تجعل الدماغ يميل إلى الشرود وعندئذ يتدفق الإبداع والأفكار المبتكرة.

وخلصت الدراسة إلى أنه “خلال الانخراط في مهمة غير مجهدة وخلال فترة شرود الذهن أو ما يُطلق عليه “الحضانة” ظهر تحسن جوهري في الأداء فيما يتعلق بالمشكلات التي سبق أن واجهها المشاركون سابقًا”.

اقرأ أيضًا:

في حدث غريب.. دولة أوروبية تطالب مواطنيها بالاستحمام الجماعي!

 

الكلمات الدلالية:
الأفكار الإبداعية الاستحمام المشي دراسة حديثة

مواد ذات صلة

المزيد
“الكهرباء”: أحمال يوم عرفة 67 ميجاوات ولا بلاغات عن أعطال

“الكهرباء”: أحمال يوم عرفة 67 ميجاوات ولا بلاغات عن أعطال

٠٤:٢٣ م، الجمعة، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٤
وزير التعليم: إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية تبدأ 29 شعبان

وزير التعليم: إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية تبدأ 29 شعبان

٠١:٣٩ م، الأحد، ٢٣ أبريل ٢٠١٧
الإطاحة بوافدَيْن يديران مصنعاً للخمور في الجبيل

الإطاحة بوافدَيْن يديران مصنعاً للخمور في الجبيل

٠٧:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧
بالصور.. ضبط كميات من الأدوية الفاسدة ومخازن غير صالحة بالرياض

بالصور.. ضبط كميات من الأدوية الفاسدة ومخازن غير صالحة بالرياض

٠٩:١٣ م، الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *