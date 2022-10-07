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حكومة كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”
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حكومة كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”

حكومة كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”

حكومة كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”
١١:٤١:٣٠ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب رئيس وزراء كندا، أن بلاده قررت اليوم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ “منظمة إرهابية”.

وأوضح أن الحكومة الكندية صنفت الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية” مع تقيد التعاملات المالية المرتبطة به.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل استخدام العقوبات ضد النظام الإيراني لمحاسبته على القمع والعنف ضد الاحتجاجات السلمية.

5 ملايين رسالة نصية تدعو المواطنين للتظاهر

فيما أعلنت مجموعة القرصنة “بلاك ريوارد” أنها أرسلت نحو 5 ملايين رسالة نصية إلى المواطنين في إيران لدعوتهم إلى المشاركة في التظاهر والخروج للشوارع غدا السبت.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أظهرت مقاطع فيديو تلقتها “إيران إنترناشيونال” أن المواطنين مرددين هتافات مناهضة للنظام فوق أسطح المباني ومن نوافذ منازلهم، في مناطق مختلفة من طهران، بما في ذلك مرزداران، وأمير آباد، وقيطرية، ونارمك، وشهرك آتي ساز.

وفجر الجمعة، أفادت مصادر في الأهواز بأن قوات الأمن مع سيارة إسعاف دفنت، عماد حيدري، أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، في مقبرة بروملي للمعدومين والقتلى مجهولي الهوية، مؤكدة أن عناصر الأمن سمحوا لأخيه فقط بحضور الدفن.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الأهواز بلاك ريوارد مظاهرات طهران

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