بيان عاجل لـ “الخارجية الأمريكية” بشأن قمع إيران للتظاهرات السلمية

تواصل – فريق التحرير:

في بيان عاجل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن استمرار النظام الإيراني بقمع التظاهرات السلمية هو دليل خوفه من حرية شعبه.

فيما صنفت الحكومة الكندية، الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قررت تفرض عقوبات على شخصيات إيرانية.

مسلسل الاعتقالات مستمر

وأفادت وكالة أنباء “هرانا”، المعنية بقضايا حقوق الإنسان في إيران، بأن المصورة والناشطة في مجال حقوق المرأة، بهار أصلاني، تم اعتقالها من قبل قوات الأمن الإيرانية، ونقلت إلی سجن إيفين.

وفاة أحد المحتجين في السجن بعد إصابته بجلطة

وأبلغت مخابرات الأهواز، جنوب غربي إيران، أسرة عماد حيدري البالغ من العمر 31 عامًا، أحد معتقلي الاحتجاجات التي عمت البلاد، بأنه توفي في السجن بسبب إصابته بجلطة.

وأكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن اليوم يجب أن يشعر الجميع بالخطر وأن الأمور تسير إلى الأسوأ ولابد أن نواجه الأزمة بكل قوة.

كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين مجزرة زاهدان وقمع احتجاجات المواطنین والطلاب، ووصفت الحركة المطالبة بالحرية للشعب الإيراني بأنها نتيجة انفجار الغضب الشعبي من تدمير حياة الناس خلال العقود الأربعة من حكم نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

تضامن 160 منظمة دولية وإقليمية لحقوق الإنسان

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه أكثر من 160 منظمة دولية وإقليمية لحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، في بيان، تضامنها مع النساء الإيرانيات المحتجات.

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