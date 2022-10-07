دراسة: الكاكاو يحميك من 3 أمراض مميتة

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كشفت دراسة حديثة أن الكاكاو يحمي من 3 أمراض تسبب الموت المفاجئ وهي السكتة الدماغية وأمراض القلب والخرف.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، إن الكاكاو غني بنوع معين من المركبات النباتية، يسمى البوليفينول، والذي لديه القدرة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مع تحسين الوظيفة الإدراكية، وفق فضائية “روسيا اليوم”.

السكتة الدماغية

ووفق الدراسة فإن ارتفاع ضغط الدم، يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم حول الجسم ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمرور الوقت.

وتابعت الدراسة: “من هنا يأتي دور الكاكاو والبوليفينول في الإنقاذ، من خلال قدرته على خفض ضغط الدم وتحسين تصلب الشرايين”.

ووفق فريق الباحثين الكشاركين في الدراسة، فإن مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو تؤدي إلى تأثيرات وقائية للأعصاب، ما يشير إلى أن العلاج يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ الجيدة أو حتى تحسينها.

ولفتت إلى أنه قد يكون بوليفينول الكاكاو قادرا على تعزيز طول العمر من خلال الحماية من الحالات الثلاثة الشائعة.

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