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التجارة” تشهِّر بسعودي ومصري لبيعهما مستحضرات تجميل مغشوشة
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التجارة” تشهِّر بسعودي ومصري لبيعهما مستحضرات تجميل مغشوشة

التجارة” تشهِّر بسعودي ومصري لبيعهما مستحضرات تجميل مغشوشة

التجارة” تشهِّر بسعودي ومصري لبيعهما مستحضرات تجميل مغشوشة
١٠:٤٩:٣٦ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

شهَّرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الرس بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة ومالكها سعودي الجنسية والبائع من جنسية مصرية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع منتجات مغشوشة ومنتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقصيم المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

وتحثِّ الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

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الكلمات الدلالية:
السجن العقوبات الغش التجاري حماية المستهلك وزارة التجارة

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