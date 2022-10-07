لحل مشاكلك ببساطة.. 4 طرق لتحسين الذاكرة والتفكير بإيجابية

تواصل – فريق التحرير :

كشفت المحاضرة في جامعة هارفارد واختصاصية التربية ولغة التخاطب، ريبيكا رونالد، عن 4 طرق لتسخير تركيزك وإبداعك وتحسين الذاكرة وجعل الفرد يفكر بطريقة أفضل.

1. تعزيز الحياة اليومية

يجب الانتباه إلى كيفية استثمار وقت الفراغ، وأن يطرح المرء على نفسه أسئلة حول ما إذا كان يقضي وقتًا في أشياء لا تفيده؟ أو ما إذا كان أطفاله يفعلون الشيء نفسه؟ وهل يهدر وقته في البحث عن أشياء لا يحتاج إلى معرفتها، أو استهلاك وقت وطاقاته على منصات الشبكات الاجتماعية.

2. أحلام اليقظة الموجهة

قالت “رونالد” إن هناك نوعًا من الإبداع يمكن أن يكون مفيدًا هو “أحلام اليقظة الموجهة نحو حل المشكلات”، كأن يفكر الشخص بشكل فضفاض في فكرة أو مشكلة في عمله الإبداعي.

وأشارت إلى أن الأبوين يمكنهما تشجيع طفلهما على القيام بذلك أيضًا ويمكنهما طرح سؤال “ماذا قد يحدث أيضًا؟” و”ما هو أغرب شيء يمكن أن يحدث بعد ذلك؟”.

3. فوائد شرود الذهن

أدركت أن شرود الذهن لدى الجميع يمكن أن يعد “أفضل” طرق التركيز، وأنها يمكن أن تكون طريقة فريدة من نوعها.

4. جلب الأفكار الجديدة

أكدت أن الوصول إلى أفكار جديدة يتعلق بالبقاء منفتحًا على التجارب، واتخاذ موقف مرح تجاه ما يراه المرء أو يسمعه.

اقرأ أيضًا:

أهمها «تحسين الذاكرة ونضارة الجلد».. 5 فوائد مذهلة لشرب الماء