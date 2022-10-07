24 دولة أوروبية تتوافق على دعم تحديد سقف لأسعار الغاز

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صرح رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، أن 24 دولة أوروبية توافقت على دعم تحديد سقف لأسعار الغاز، من أجل حل أزمة الطاقة.

وأوضح أن حزم الدعم الوطنية الكبيرة ضرورية في غياب أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يمكن ترك الناس يواجهون موجات الطقس البارد فحسب، لكن الحل الحقيقي هو أن نتعاون سويًا في سوق الطاقة.

وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية، أن لندن تعمل مع شركائها حول العالم لتحسين أمن الطاقة والتصدي لحرب فلاديمير بوتين المروعة.

وقال رئيس وزراء بولندا، إن بلاده اقترحت تقسيم أصول روسيا المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لدعم الإعمار وحل أزمة الطاقة.

ومع امتلاء مخازن الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد مستعدة جيدًا لفصل الشتاء.

وأضافت أنه لدى أوروبا أول خط حماية لأسواقنا، حان الوقت الآن لمناقشة كيف يمكننا الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، التي يُتلاعَب بها من قِبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وفي وقت سابق، طلبت 15 دولة من 27 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا، من بروكسل، اقتراح حد أقصى لسعر جميع معاملات الغاز بالجملة، لاحتواء التضخم.

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