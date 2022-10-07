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اكتشف السبب.. جناح مخصص لأسطوانات الغاز في معرض الكتاب بالرياض
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اكتشف السبب.. جناح مخصص لأسطوانات الغاز في معرض الكتاب بالرياض

اكتشف السبب.. جناح مخصص لأسطوانات الغاز في معرض الكتاب بالرياض

اكتشف السبب.. جناح مخصص لأسطوانات الغاز في معرض الكتاب بالرياض
٠٩:٤٥:١٧ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أثار تخصيص جناح لأسطوانات الغاز في معرض الكتاب بالرياض استغراب كثير من الزوار ومرتادي المعرض.

ويكمن السر في مبادرة أطلقتها “العربية”، في عام 2017 من أجل المحافظة على اللغة العربية التي تمثل الحياة بالنسبة للناس.

سبب وجود “أسطوانات الغاز” في معرض الكتاب

وحول سبب وجود “أسطوانات الغاز” في معرض الكتاب بالرياض، كشف القائمون أن الفكرة جاءت من أهمية أسطوانات الغاز التي تعدُّ وقود الحياة اليومية” وكتشبيه بـ”أهمية اللغة العربية كلغة في عصب الحياة للعرب”.

وأكد القائمون على أن الفكرة تعتبر مثالاً حيًا من أجل المحافظة على مكانة اللغة العربية وتعزيزها، وتوسيع استخداماتها في الحياة اليومية بين الناطقين بها، وتعليم غير الناطقين بها.

وأشارت “العربية”، إلى أن المبادرة، تهدف إلى إقامة شراكات مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة بهدف رفعة اللغة العربية، بحيث لا تكون مجرد لغة للاحتفاء بها وكثرة مديحها، بل للاستخدام في جميع جوانب الحياة اليومية، ولجعلها لغة الشارع ولغة العمل والتعامل.

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اسطوانات الغاز الرياض اللغة العربية معرض الكتاب معرض الكتاب بالرياض

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