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بالصور.. “هوندا” تكشف النقاب عن التصميم الداخلي لـ”برولوج” 2024
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بالصور.. “هوندا” تكشف النقاب عن التصميم الداخلي لـ”برولوج” 2024

بالصور.. “هوندا” تكشف النقاب عن التصميم الداخلي لـ”برولوج” 2024

بالصور.. “هوندا” تكشف النقاب عن التصميم الداخلي لـ”برولوج” 2024
٠٩:٤٦:٠٢ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشفت “هوندا” النقاب عن تصميم سيارتها كروس أوفر الكهربائية الجديدة “برولوج” 2024 Prologue.

وجاءت الصور التي نشرتها “هوندا” للكشف عن التصميم الداخلي والخارجي لسيارتها، والتي جاءت نتيجة للتعاون مع “جنرال موتور”.

وأظهرت صور السيارة الأوفر الكهربائية الجديدة “برولوج” 2024، شاشتين كبيرتين: الأولى تشمل مجموعة عدادات رقمية مقاس 11.0 بوصة، وأخرى تعمل باللمس للمعلومات والترفيه مركزية مقاس 11.3 بوصة.

وقالت “هوندا” إنها تعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول “برولوج” 2024 في الأشهر المقبلة.

وأكدت انها ستقوم بطرح “برولوج” للبيع في عام 2024، على أن يتبعها موديلات كهربائية أخرى من “هوندا” في عامي 2026 و2027.

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الكلمات الدلالية:
السيارات السيارة الكهربائية برولوج 2024 جنرال موتور سوق السيارات كروس أوفر هوندا

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