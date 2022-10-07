تبدأ من الرئة.. تحديد السبب الرئيس لحالات كورونا الشديدة

تواصل – فريق التحرير:

كشف فريق بحثي من مدرسة طب مستشفى ماونت سيناي بمدينة مانهاتن الأمريكية، أنه تمكن من تحديد السبب المناعي الرئيس لحالات فيروس كورونا الشديدة.

وأوضح الفريق البحثي أنه توصل إلى أن دقة سيناريو الانهيار لدى حالات كورونا الشديدة، يبدأ بـ:

1 – تدفق خلايا الضامة الجديدة من الدم إلى الرئة مسببةً الالتهاب.

2 – فقدان الخلايا المناعية المسماة “الضامة” التي تعيش عادةً في الرئة وتنظم إصلاح الأنسجة.

وحسب “العربية”، فقد أكد فريق البحث أن منع دخول هذه الخلايا التي تسبب الالتهاب ومنع فقدان الضامة المقيمة في الرئة، قد يكون بمثابة إستراتيجية علاجية لعلاج المرض وجميع الأمراض الرئة الفيروسية.

وبعد جمع عينات الدم وسوائل الرئة من عناصر تحكُّم صحية و583 مريضًا بالفيروس، استخدم الباحثون بروتينات المصل والتنميط الظاهري للخلايا المناعية لمقارنة الاستجابات المناعية للمجموعتين وتحديد الأسباب المحتملة لشدة المرض.

توصية بتحسين قياسات جهاز المناعة لدى المرضى

ووجد الباحثون أن شدة كورونا كانت مرتبطة بتحول في الوظائف المتخصصة لمختلف مجموعات البلاعم في الرئة، مؤكدين على ضرورة الحاجة إلى تحسين قياسات جهاز المناعة لدى المرضى.

يذكر أن فيروس كورونا، قد أودى بحياة أكثر من 6.5 مليون مريض، فيما أصيب به أكثر من 620 مليون شخص حول العالم، بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما قد تكون الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

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