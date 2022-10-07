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تصميم انسيابي وعصري.. «أودي» تدفع بأقوى سياراتها لمنافسة خصومها (فيديو وصور)
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تصميم انسيابي وعصري.. «أودي» تدفع بأقوى سياراتها لمنافسة خصومها (فيديو وصور)

تصميم انسيابي وعصري.. «أودي» تدفع بأقوى سياراتها لمنافسة خصومها (فيديو وصور)

تصميم انسيابي وعصري.. «أودي» تدفع بأقوى سياراتها لمنافسة خصومها (فيديو وصور)
١٠:٠٤:٥٣ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “أودي” عن سيارة R8 Coupe الجديدة والتي حظيت بتصميم جديد وفريد من نوعه، حيث جاءت السيارة بهيكل بوزن 1570 كلغ مجهّز بجنح هوائي كبير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

كما تم تصميم ممتصات الصدمات الأمامية في السيارة بشكل وطريقة جديدة، وهي مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون لتحسين انسيابية الهواء، وحصلت واجهتها الأمامية على فتحات هوائية كبيرة ومصابيح أنيقة تعمل بأحدث تقنيات LED.

وبالنسبة لعجلات السيارة، فقد جاءت العجلات عريضة بمقاس  20 إنش وتم وضع المحرك فيها في القسم الخلفي أسفل باب الصندوق ليظهر بطريقة مميزة كما في السيارات المخصصة للسباقات.

التصميم الداخلي للسيارة

أما التصميم الداخلي، فقد تم تجهيز السيارة بمقاعد جلدية ومقود رياضي وواجهة مزينة بمفاتيح مميزة التصميم يدخل في عناصرها الكروم، كما تزيّنت القمرة بشعارات R8 Coupe الخاصة المطلية باللون الأحمر.

وخصصت الشركة المحرك العملاق المسمى ” FSI ” وهو محرك  توربيني بـ 10 أسطوانات وسعة 5.2 ليتر، يولد عزمًا يعادل 565 حصانًا، ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.1 ثانية ومن 0 إلى 200 كلم/ساعة في غضون 10 ثوان والوصول إلى سرعة 331 كلم/ساعة.

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