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«الصحة الفلسطينية»: استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية

«الصحة الفلسطينية»: استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية

«الصحة الفلسطينية»: استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية
٠٩:٠٥:٢٥ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داود متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال بالضفة الغربية.

وعصر اليوم، أصيب الطفل داود البالغ من العمر 14 عامًا، برصاص الاحتلال في رأسه، خلال وجوده قرب جدار الفصل العنصري شمال قلقيلية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد أكدت الوزارة أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة.

الاحتلال يعتقل طفلاً من القدس

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، طفلاً من مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلاً خلال تواجده في المسجد الأقصى المبارك.

مستوطنون يهاجمون المزارعين جنوب نابلس

وهاجم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددًا من المزارعين في أراضي قرية عورتا جنوب نابلس، خلال قطفهم ثمار الزيتون.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن عددًا من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في أراضي عورتا الشرقية، بحماية جيش الاحتلال، الذي أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المزارعين، في محاولة لطردهم من المنطقة.

وأوضح أن هذه الأراضي محاذية للطريق المغلق منذ العام 2000 ويصل بين عورتا وعقربا، وتمنع قوات الاحتلال المزارعين الاقتراب منها، إلا في أيام محددة، خاصةً في موسم قطف الزيتون.

الكلمات الدلالية:
استشهاد طفل الضفة الغربية رصاص الاحتلال فلسطين قلقيلية

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