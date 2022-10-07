ارتفاع أسعار النفط .. «برنت» يتجاوز 96 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقرابة 2%، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من قرار أوبك+ جرّاء أكبر خفض للإمدادات منذ العام 2020، على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب “رويترز”.

ويأتي الخفض الذي قرره تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي وسيقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض.

وارتفع خام برنت 1.70 دولار أو 1.8% إلى 96.12 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو 1.9% إلى 90.17 دولار.

الخامان القياسيان يتجهان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، ويقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع بـ 9% هذا الأسبوع، لكنه لا يزال منخفضًا بشكل كبير بعد اقترابه في مارس من أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل، بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تشير إلى أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

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