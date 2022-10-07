صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخلاف بين بوتين وأقرب مساعديه

تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر في الاستخبارات الأمريكية، أن عضوًا بارزًا في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يختلف مع طريقة خوض الحرب في أوكرانيا، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية حصلت على اسم هذا المسؤول الروسي الذي يختلف مع بوتين، فيما جرى اطلاع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على هذه المعلومات المتعلقة بالتململ الحاصل في أروقة الكرملين.

الدائرة المقربة من بوتن تضم عددًا محدودًا من المعاونين والمستشارين الموثوق بهم

وأضاف المصدر أن المسؤول البارز في الكرملين أبدى استياءه مما اعتبرها أخطاء ارتكبت في العمليات العسكرية الجارية بأوكرانيا، وسط حديث غربي عن تعرض بوتن لأكبر عزلة له داخل السلطة منذ 22 عامًا في السلطة.

أشارت الصحيفة إلى أن الدائرة المقربة من بوتين تضم عددًا محدودًا من المعاونين والمستشارين الموثوق بهم، وهم في الأغلب من زملاء سابقين له عندما كان ضابطًا في جهاز الاستخبارات “كا جي بي”، أو أيام توليه منصب نائب عمدة مدينة سان بيترسبرغ في تسعينيات القرن الماضي، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

واضطر بوتين إلى إعلان تعبئة عسكرية جزئية بالبلاد، في مسعى إلى جبر الخسائر التي منيت بها قواته، مؤخرًا، فيما تقول عواصم غربية إن هذه الخطوة تنم عما تصفه بـ”تخبط” موسكو في المستنقع الأوكراني.

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