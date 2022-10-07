الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخلاف بين بوتين وأقرب مساعديه
بيلاروسيا تُعلن استعدادها لتعبئة نصف مليون جندي.. ماذا يجري؟
توجيه عاجل من “الأمن العام” لضيوف الرحمن بشأن اصطحاب الأطفال للحرم
ضبط 12 طنًا من الأغذية داخل مستودع غير مرخص في خميس مشيط
“منظم المياه”: نستهدف رفع نسبة خدمات الصرف الصحي بالرياض لـ 85% عام 2025
استشارية تكشف مفاجأة: امرأة من كل 8 سيدات بالمملكة معرضة لسرطان الثدي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخلاف بين بوتين وأقرب مساعديه

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخلاف بين بوتين وأقرب مساعديه

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل الخلاف بين بوتين وأقرب مساعديه
٠٨:٠٢:٤٧ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر في الاستخبارات الأمريكية، أن عضوًا بارزًا في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يختلف مع طريقة خوض الحرب في أوكرانيا، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية حصلت على اسم هذا المسؤول الروسي الذي يختلف مع بوتين، فيما جرى اطلاع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على هذه المعلومات المتعلقة بالتململ الحاصل في أروقة الكرملين.

الدائرة المقربة من بوتن تضم عددًا محدودًا من المعاونين والمستشارين الموثوق بهم

وأضاف المصدر أن المسؤول البارز في الكرملين أبدى استياءه مما اعتبرها أخطاء ارتكبت في العمليات العسكرية الجارية بأوكرانيا، وسط حديث غربي عن تعرض بوتن لأكبر عزلة له داخل السلطة منذ 22 عامًا في السلطة.

أشارت الصحيفة إلى أن الدائرة المقربة من بوتين تضم عددًا محدودًا من المعاونين والمستشارين الموثوق بهم، وهم في الأغلب من زملاء سابقين له عندما كان ضابطًا في جهاز الاستخبارات “كا جي بي”، أو أيام توليه منصب نائب عمدة مدينة سان بيترسبرغ في تسعينيات القرن الماضي، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

واضطر بوتين إلى إعلان تعبئة عسكرية جزئية بالبلاد، في مسعى إلى جبر الخسائر التي منيت بها قواته، مؤخرًا، فيما تقول عواصم غربية إن هذه الخطوة تنم عما تصفه بـ”تخبط” موسكو في المستنقع الأوكراني.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. اتحاد الكتاب الروسي يصدم بوتين ويطالب بتأجيل التعبئة لهذا السبب

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بوتين دائرة بوتين روسيا صحيفة أمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
اليوم.. «الشورى» يناقش حالة حقوق الإنسان ومكافحة جرائم المعلومات

اليوم.. «الشورى» يناقش حالة حقوق الإنسان ومكافحة جرائم المعلومات

٠١:١٧ ص، الأثنين، ٠١ يونيو ٢٠١٥
خادم الحرمين يصل مكة لقضاء باقي أيام رمضان بجوار البيت الحرام

خادم الحرمين يصل مكة لقضاء باقي أيام رمضان بجوار البيت الحرام

٠٩:٣٨ م، الأحد، ٠٥ يوليو ٢٠١٥
وفاة مدير جامعة تبوك «عبدالعزيز العنزي»

وفاة مدير جامعة تبوك «عبدالعزيز العنزي»

٠٩:٢٤ م، الثلاثاء، ٠١ أغسطس ٢٠١٧
غرفة عمليات مركزية لتشغيل وصيانة منشأة الجمرات وقطار المشاعر

غرفة عمليات مركزية لتشغيل وصيانة منشأة الجمرات وقطار المشاعر

٠٩:٠٩ م، الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *