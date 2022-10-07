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بيلاروسيا تُعلن استعدادها لتعبئة نصف مليون جندي.. ماذا يجري؟
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بيلاروسيا تُعلن استعدادها لتعبئة نصف مليون جندي.. ماذا يجري؟

بيلاروسيا تُعلن استعدادها لتعبئة نصف مليون جندي.. ماذا يجري؟

بيلاروسيا تُعلن استعدادها لتعبئة نصف مليون جندي.. ماذا يجري؟
٠٧:٥٩:٣٩ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في خطوة مفاجئة للجميع، أعلنت بيلاروسيا أنها مستعدة لتعبئة 500 ألف جندي عند الضرورة.

وأكد الرئيس البيلاروسي، أنه بحث مع نظيره الروسي ضرورة اتخاذ تدابير للرد في حالة نشر أسلحة نووية في بولندا.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع البيلاروسية أن مينسك قررت تصحيح مجال التعاون العسكري مع الدول المجاورة مع مراعاة الظروف العسكرية والسياسية الحالية.

جاء ذلك على ضوء اجتماع عقد بقيادة مساعد وزير الدفاع البيلاروسي في قضايا التعاون العسكري الدولي، العقيد فاليري ريفينكو، حول تنفيذ التعليمات السياسية لبيلاروسيا من قبل العسكريين، حسب “روسيا اليوم”.

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وأوضح ريفينكو أن القيادتين السياسية والعسكرية توصلتا خلال الاجتماع إلى تقييم جوهري لمدى التزام بعض الدول بالاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التسلح وتحديد العلاقات مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الناتو وبعض المنظمات الدولية.

في الوقت نفسه، أكد قائد القوات الموحدة الأوكرانية أن تكرار الهجوم على كييف وارد، لكن روسيا تحتاج لنحو ثلاثة أشهر للتجهيز له، مؤكدًا أن كييف محصنة حاليًا أكثر مما كان عليه الوضع في فبراير الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن القادة الأوروبيون أنهم رصدوا 100 مليون يورو لتمكين كييف من شراء العتاد العسكري بشكل مباشر.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية بيلاروسيا روسيا

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