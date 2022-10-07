توجيه عاجل من “الأمن العام” لضيوف الرحمن بشأن اصطحاب الأطفال للحرم

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الأمن العام توجيهًا عامًا لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين بضرورة الحفاظ على أطفالهم عند اصطحابهم إلى المسجد الحرام.

وأوضح في بيان نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأطفال مسؤولية ولابد من عدم تركهم لوحدهم حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المعتمرين والزوار والمصلين.

وقالت في بيان ما نصه: “أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم، حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين”.

إطلاق منصّة «نسك» لتسهيل قدوم المعتمرين إلى مكة

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق المنصة الحكومية الموحدة “نسك” nusuk.sa، لتسهيل قدوم المعتمرين إلى مكة من كافة أنحاء العالم، مؤكدة أن المنصة ستكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم.

حزمة واسعة من الخدمات

وتقدم “نسك” حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسـر وسهولة، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتنطلق “نسك” بالتعاون والشـراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط “نسك” بالخدمات المقدمة على “روح السعودية” بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

“نسك” وأداء العمرة

وتمكن “نسك” الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.

ووفق الوزارة، ستستمر منصة “مقام” في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى “نسك” في مرحلة لاحقة.

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