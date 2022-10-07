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نجاح السيطرة على معظم التلوث بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع

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نجاح السيطرة على معظم التلوث بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع

نجاح السيطرة على معظم التلوث بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع

نجاح السيطرة على معظم التلوث بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع
٠٧:٢٣:٤٤ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبدالله المطيري، أنه تم السيطرة على أجزاء كبيرة من التلوث في ميناء الملك فهد الصناعي بمحافظة ينبع.

وأكد – حسب “عكاظ”- أن أعمال الرصد الجوي والبحري والساحلي مستمرة مع الاستعانة بأحدث تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية.

وفي التفاصيل، أوضح المطيري أن المركز تلقى بلاغًا من ميناء الملك فهد الصناعي حول رصد تلوث في الميناء بمحافظة ينبع، وذلك عند الساعة 11 صباحًا من يوم السبت 1 أكتوبر، وعلى إثر تلقي البلاغ تم تأكيد مدى انتشار البقعة عبر إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بينبع.

وأضاف أن حرس الحدود قام بعمل مسح ليتضح وجود عدة مواقع متأثرة، وتم حينها استدعاء تفعيل أعمال اللجنة المحلية، ورفع مستوى الأخذ بالحيطة والحذر، ومباشرة العمليات للتصدي للحالة بغرفة عمليات الطوارئ البيئية، وبمشاركة كافة الجهات الحكومية والأمنية والخاصة المعنية بالحدث.

7 جهات تشارك في السيطرة على التلوث

وبين أن فرق الطوارئ البيئية بالمركز، باشرت الحادث وتفعيل العمليات البحرية والجوية والساحلية بمشاركة، كل من:

1 – وزارة الطاقة.

2 – حرس الحدود.

3 – طيران الأمن.

4 – وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

5 –  إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بينبع الصناعية.

6 – التحلية وبلدية ينبع ممثلة عن أمانة منطقة المدينة المنورة.

7 – مساندة من القطاعات الأمنية والحكومية والخاصة الأخرى بالمنطقة.

وأشار المطيري إلى أن السيطرة تمت على أجزاء كبيرة من التلوث مع استمرار أعمال الرصد الجوي والبحري والساحلي والاستعانة بأحدث تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية.

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الكلمات الدلالية:
الأقمار الصناعية التلوث حرس الحدود ميناء الملك فهد ينبع

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