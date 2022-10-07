“منظم المياه”: نستهدف رفع نسبة خدمات الصرف الصحي بالرياض لـ 85% عام 2025

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قال مدير عام الإدارة العامة للأنظمة وأمانة اللجان في منظم المياه، فهد القحطاني: إن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الرياض 60%.

وأوضح في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن العمل يجري وفق إستراتيجية على زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في الرياض، مؤكدًا أنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 85% عام 2025.

30 مشروعًا للمياه والصرف بـ 2.6 مليار ريال في الأحساء

يأتي هذا في الوقت الذي اعتمد فيه الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، 30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.

وتعد المشروعات المعتمدة حزمة أولى ضمن خطط شركة المياه للوصول إلى الاستهدافات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

واطلع المحافظ على الخطط المستقبلية ومشاريع الشركة في المحافظة منها مشاريع تحسين جودة المياه والتي بلغ نصيب الأحساء مشروعين بقيمة تتجاوز النصف مليار ريال، وجرى تسليم مواقعها للمقاولين وهي الآن في مرحلة التصميم، وستبدأ أعمال التنفيذ فيها مباشرة بعد اكتمال التصاميم قبل نهاية العام.

كما جرى اعتماد 30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة مليارين و660 مليون ريال شبكات مياه وصرف صحي كحزمة أولى ضمن خطط شركة المياه للوصول للمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، للوصول لجودة الحياة، وسيتم العمل على الخطة التشغيلية لمشاريع الشركة لتغطية خدمات المياه والصرف الصحي.