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باحث يكشف أكثر مناطق المملكة تسجيلاً لسرطان الثدي (فيديو)

باحث يكشف أكثر مناطق المملكة تسجيلاً لسرطان الثدي (فيديو)

باحث يكشف أكثر مناطق المملكة تسجيلاً لسرطان الثدي (فيديو)
٠٧:٢٢:٤٨ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال الباحث الدكتور عبد الرحمن اللغبي، إن هناك مناطق ترتفع فيها نسب الإصابة بالسرطان في المملكة.

وتابع أن هناك دراسة بحثية أكدت أن هناك 4 أنواع من السرطان منتشرة في المناطق الجنوبية، وأن أكثر أنواع السرطان المنتشرة هي سرطان الثدي، يليه القولون، وسرطان الغدد، والدم، موضحًا أن منطقة “عسير” من أشهر هذه المناطق.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن أهم عوامل الإصابة تتمثل في تقدم العمر والسمنة والتعرض للإشعاعات والتدخين والالتهابات المزمنة، وأن الأكثر تعرضًا للإصابة هم كبار السن والأشخاص أصحاب تاريخ عائلي وراثي.

وأضاف اللغبي خلال مداخلة بقناة “الإخبارية”، أن المنطقة الجنوبية على مدار 20 عامًا، شكلت ما يقارب 13% بشكل شبه ثابت من معدل الإصابة بمرض السرطان في المملكة العربية السعودية.

وتابع: تقريبًا من كل 10 حالات يتم تشخيصها في المملكة هناك حالة واحدة تُشخص في الجنوب.

وواصل أن الازدياد الذي لفت الانتباه وكان غير متوقع، هو الارتفاع الكبير خلال عقدين من الزمن، فإذا قسمناها لمناطق إدارية، فعسير وحدها زادت 230%، أما جازان والباحة وغيرها كانت 50 أو 40% .

انخفاض نسبة أمراض السرطان

وشهد الربع الثاني من العام الحالي انخفاض نسبة أمراض السرطان، حيث كشف مؤشر شارك لصحة المجتمع في المملكة، أن نسبة الإجمالي الكلي للمصابين بالسرطان بلغ 1.5%، مقارنة بالربع الأول التي بلغت 1.6%، وبلغت إصابة الذكور في الربع الثاني 1.3%، والإناث 1.6%، و8% مزمنة.

تصدرت الإناث الإصابة بأمراض الرئة المزمنة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 8.3%، فيما بلغت نسبة الذكور 7.8%، وبلغ إجمالي الإصابة 8.0%.

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الكلمات الدلالية:
السرطان السرطان في المملكة السرطانات سرطان الثدي نسبة المصابين بالسرطان في المملكة

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