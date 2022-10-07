رئيس المجلس الأوروبي: الموافقة على حزمة عقوبات ثامنة ضد روسيا

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إنه تم الموافقة على حزمة عقوبات ثامنة ضد روسيا، وسنواصل خفض الاعتماد على مواردها للطاقة.

وأوضح خلال القمة الأوروبية المنعقدة في العاصمة التشيكية براغ، أن الحرب الروسية في أوكرانيا لديها عواقب وخيمة على العالم كله، وأن أوروبا ستعمل على دعم دول العالم للحد من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأكد أن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضد أوروبا، وأن أوروبا ماضية في خفض استهلاك موارد الطاقة من روسيا، وأن حرب روسيا على أوكرانيا هي السبب في أزمتي الطاقة والغذاء.

فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن القادة أظهروا خلال الاجتماع مدى عزلة روسيا، وأنهم ماضون في دعم أوكرانيا مهما طال أمد الصراع.

القادة الأوروبيون يُحمّلون بوتين عواقب الحرب

وأضافت أن أوروبا تحركت بقوة وبسرعة لتقويض حرب بوتين في أوكرانيا، وأنها عازمة على الاستمرار في تحميل بوتين عواقب الحرب، وستواصل الضغط على بوتين لـ”يدفع ثمن العدوان على أوكرانيا.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن القادة قرروا إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليون يورو لشراء الأسلحة لدعم أوكرانيا مباشرة من صُناع الأسلحة.

ولفت المستشار الألماني، إلى أن قمة قادة أوروبا في براغ بعثت برسالة بأننا نقف إلى جانب أوكرانيا بشكل كامل، مشيرًا إلى أن بوتين يسعى إلى تقسيم أوروبا لكن النتائج جاءت معاكسة تمامًا لرغباته.

حزمة إنقاذ أوروبية جديدة بـ 200 مليار دولار

وأكد أن قمة الاتحاد الأوروبي حلت الخلافات بشأن حزمة الإنقاذ البالغة 200 مليار دولار، وأنه على الجميع أن يبعث برسالة واضحة إلى روسيا بشأن التهديدات النووية وهي أنها “غير مقبولة أبدًا”.

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