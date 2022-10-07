استشارية تكشف مفاجأة: امرأة من كل 8 سيدات بالمملكة معرضة لسرطان الثدي

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كشفت الدكتورة مها الغامدي، استشارية الجراحة العامة والأورام، أن امرأة من كل 8 سيدات في المملكة معرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وقالت “الغامدي” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إن سرطان الثدي هو أكثر الأنواع انتشارًا في المملكة، مشيرة إلى أنه يمثل ثلث إصابات السرطان في المملكة بواقع 2282 حالة.

وكانت ورقة بحثية صحية مشاركة في ملتقى الأبحاث الصحية بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير كشفت زيادة معدل معدل الإصابة بالسرطان على مدى عقدين من الزمن، من 1999 إلى 2017 في مناطق الجنوب، وتصدر سرطان الثدي، والقولون الأكثر تشخيصًا للسرطان، في وقت تحاصر السرطانات منطقة عسير، والتي استحوذت على النسبة الأعلى من الإصابة بنسبة 54%.

زيادة عدد الحالات المصابة بالسرطان بنسبة 133%

أكدت الدراسة الصحية زيادة عدد الحالات المصابة بالسرطان بنسبة 133% في المنطقة الجنوبية، حيث تصدرت منطقة عسير أكثر مناطق الجنوب إصابة بإجمالي 12.232 مصابًا بنسبة 54%، تليها منطقة جازان بــ5173 مصابًا بنسبة 23%، والباحة ثالثًا بــ2556 مصابًا، بنسبة 11%، ونجران رابعًا بــ2547 مصابًا بنسبة 11%.

تصدر سرطان الثدي أكثر أنواع المصابين به في الجنوب، يليه سرطان القولون ثانيًا، وسرطان الغدد الليمفاوية ثالثًا، وسرطان الدم رابعًا، وتشهد منطقة الجنوب تغيرات مستوحاة من رؤية 2030، حيث يشكل نظام الرعاية الصحية حافزًا مهمًا لمكافحة الأمراض.

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