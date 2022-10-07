اليوم.. شاهد تساقط أمطار العارضة بجازان وسيول بوادي الفاتح في مكة

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شهد شرق المعقص العرضية الشمالية جنوب مكة المكرمة اليوم، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وحبات البرد، أدت إلى سيل وادي الفاتح بمحافظة العرضيات جنوب مكة المكرمة.

أمطار رعدية على منطقة جازان

كما هطلت كميات من الأمطار على محافظة العارضة بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الروية على محافظات “أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وبيش ، وصامطة وصبيا وضمد ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

سحب رعدية ممطرة على عسير وجازان والباحة

وصباح اليوم، توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.