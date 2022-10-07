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استشاري يحذّر: اذهب للطبيب فورًا إذا شعرت بالتنميل في هذا الجزء من الجسم (فيديو)
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استشاري يحذّر: اذهب للطبيب فورًا إذا شعرت بالتنميل في هذا الجزء من الجسم (فيديو)

استشاري يحذّر: اذهب للطبيب فورًا إذا شعرت بالتنميل في هذا الجزء من الجسم (فيديو)

استشاري يحذّر: اذهب للطبيب فورًا إذا شعرت بالتنميل في هذا الجزء من الجسم (فيديو)
٠٦:٥٣:٠٥ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نصح استشاري طب المخ والأعصاب، الدكتور فوزي بابطين، المرضى الذي يشعرون بتنميل في نصف جسدهم بالتوجه فورًا إلى الطبيب، معتبرًا أن ذلك مؤشر على الإصابة بجلطة.

أعراض التنميل

وأوضح أن أعراض التنميل الخطرة هي التشويش وصعوبة الحركة، مضيفًا: “في حال وجود التنميل في نصف الجسم يعد أحد أعراض الإصابة بالجلطة”.

وتعد الجلطة المفاجئة من أخطر الحالات الصحية التي قد تصيب الشخص وعادةً ما تحدث نتيجة التعرض للعديد من الأسباب.

أبرز الحالات والعوامل التي تتسبب في الإصابة بالجلطات الدموية المفاجئة:

متلازمة أضداد الشحوم الفسفورية.

تصلب الشرايين.

تناول بعض أنواع الأدوية، مثل: حبوب منع الحمل الفموية، وعقاقير العلاج الهرموني.

طفرة العامل الخامس لايدن (Factor V Leiden)، والتي تحدث في إحدى عوامل تخثر الدم، مما يرفع من فرص تكوّن جلطة مفاجئة.

التاريخ العائلي فيما يتعلق في الإصابة بالجلطات الدموية المختلفة.

التدخين، فهو يزيد من لزوجة الدم ويسبب تلف بطانة الأوعية الدموية، مما يجعله من أسباب الجلطة المفاجئة.

مشاكل في عدم انتظام ضربات القلب.

النوبة القلبية.

فشل القلب.

ارتفاع الكوليسترول.

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الكلمات الدلالية:
أسباب الجلطة التنميل الجلطة خطورة التنميل

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