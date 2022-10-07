ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1700 قتيل

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت أنحاء مختلفة من باكستان جراء الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 1700 قتيل.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: إن 12867 شخصاً تعرضوا لإصابات مختلفة منذ بدء الأمطار الغزيرة في منتصف شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أنها قامت بجهود من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية لإعادة التأهيل في المناطق المتضررة بالفيضانات في جميع أنحاء باكستان.

الضحايا 630 طفلًا و340 امرأة، و725 رجلًا

وفي تصريح صادم، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف – الثلاثاء الماضي – أن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات ستأخذ سنوات طويلة.

كما أوضحت الهيئة أن بين الضحايا 630 طفلًا و340 امرأة، و725 رجلًا، مضيفة أن الفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة تسببت في تلف 13254 كيلومترًا من الطرق، وتدمير وتضرر 440 جسرًا، فضلًا عن تضرر 1277861 منزلًا بشكل كامل أو جزئي.

وأكدت أن الفيضانات الضخمة وغير المسبوقة أدت إلى نفوق 1162122 رأسًا من الماشية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية.

جسر المملكة الجوي إلى باكستان لا يقل عن 10 طائرات

فيما كشف مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الجسر الجوي الإغاثي إلى باكستان لا يقل عن 10 طائرات وقد يزيد، مؤكدًا أن من ضمن الحملة الشعبية لجمع التبرعات لباكستان، جسور أرضية وفرق ميدانية، وأن هنالك جسر بري إغاثي آخر يتحرك في باكستان تزامنًا مع الجسر الجوي الإغاثي.

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