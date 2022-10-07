منها المساكن والأندية والنقل العام.. 22 موقعًا ملزمًا بكاميرات المراقبة الأمنية

ممكن ننشره بعد ربع ساعة من الآن عشان هنخليه توب

تواصل – فريق التحرير:

نصت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، على أن هناك 22 موقعًا ملزمًا بكاميرات المراقبة الأمنية، منها المساكن والأندية والنقل العام.

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، كما نشرت الجريدة اللائحة التنفيذية للقرار.

الأماكن الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة

وتضمنت اللائحة الأماكن الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة على النحو التالي:

1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.

3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.

4- مرافق الإيواء السياحي.

5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.

7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.

8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.

9- المساجد والجوامع.

10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.

13- المستودعات التجارية.

14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.

15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.

17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.

18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

19- وسائل النقل العام.

20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

22- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.

وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

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