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بالفيديو.. لحظة استسلام وانبطاح جنود روس أمام القوات الأوكرانية بعد حصارهم

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بالفيديو.. لحظة استسلام وانبطاح جنود روس أمام القوات الأوكرانية بعد حصارهم

بالفيديو.. لحظة استسلام وانبطاح جنود روس أمام القوات الأوكرانية بعد حصارهم

بالفيديو.. لحظة استسلام وانبطاح جنود روس أمام القوات الأوكرانية بعد حصارهم
٠٥:٣٥:٥٨ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو لحظة استسلام عدد من الجنود الروس وانبطاحهم على الأرض أمام القوات الأوكرانية التي حاصرت دبابة كانوا يستقلونها.

وأوضح الفيديو أن الجنود الأوكرانيين تمكنوا من الإحاطة بشكل كامل بالجنود الروس، وتمكنوا من السيطرة عليهم جميعًا، حتى إن قائد الدبابة خرج مستسلمًا هو الآخر.

هجمات على القوات الروسية في أماكن متفرقة من أوكرانيا

كما تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر هجمات أوكرانية على القوات الروسية في أماكن متفرقة من أوكرانيا، في الوقت الذي يفر فيه الجنود الروس لإنقاذ حياتهم.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن أوكرانيا تمكنت من دفع خط المواجهة الروسي إلى الوراء مسافة تقدر بـ 12 ميلاً في خيرسون.

يأتي هذا التطور بعد 48 ساعة تقريبًا من الهجمات العنيفة التي تم تصويرها لأول مرة، والتي استطاعت من خلالها القوات الأوكرانية تحقيق إنجازات ملموسة.

وفي الشمال والشرق، حققت القوات الأوكرانية تقدمًا ملموسًا وتقدموا نحو عدة قرى في خاركيف ودونيتسك ولوهانسك.

وأظهرت مقاطع فيديو جنود أوكرانيين يقتحمون الحقول ويداهمون القوات الروسية مستخدمين عربات “همفي” أمريكية الصنع.

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استسلام الجنود الروس الروس جنود أوكرانيين جنود روس دبابة

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